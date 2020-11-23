Трагедия произошла в деревне Михедовичи во второй половине ночи. Соседи заметили, что горит дом односельчанина, и позвонили в службу спасения. По прибытии огнеборцев жилая постройка была охвачена открытым пламенем, рушилась кровля.
Пожар был локализован и ликвидирован. Под обрушившимися конструкциями в комнате с очагом возгорания обнаружили обгоревшее тело хозяина дома 1953 года рождения. Известно, что он проживал один.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность с огнем, –сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка с уточнением обстоятельств трагедии.
Фото: МЧС
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В Петриковском районе на пожаре в собственном доме погиб пожилой сельчанин
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