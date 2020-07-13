В первом полугодии агрокомплекс Брестчины прибавил в животноводстве по всем параметрам

Отрасль сработала неплохо, что подтверждают данные за шесть месяцев, которыми с sb.by поделился первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич:

– Валовое производство молока, дающего агропредприятиям основную прибыль, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,5 процента и достигло 932,7 тысячи тонн. В Кобринском районе прибавка составила 14,6, в Дрогичинском – 13, в Ганцевичском – 12,4 процента. За полугодие молока в области произвели на 65,4 тысячи тонн больше, чем за такой же срок 2019 года. Этот объем сравним с валовым производством Брестского района, который в области уверенно лидирует по продуктивности дойного стада.

Кстати, за январь – июнь в хозяйствах Брестского района от каждой буренки надоили в среднем по 4118 килограммов молока. Результат Ивановского и Каменецкого районов, идущих следом, соответственно 3831 и 3714 килограммов. Нарастили продуктивность во всех районах, больше всего в Каменецком, Кобринском и Березовском (на 359, 330 и 288 килограммов).

Брестская область в нынешнем сезоне сохраняет лидерские позиции по производству молока в республике. Удой от коровы за шесть месяцев в регионе – 3252 килограмма (плюс 1,89 центнера к первому полугодию прошлого года). Товарность продукта – 91,5 процента. В Дрогичинском, Лунинецком и Пинском районах этот показатель на уровне 92,4 – 92,8 процента. Три четверти молока хозяйства Брестчины отправляют на переработку сортом "экстра".

Сергей Буткевич отметил, что в первом полугодии АПК области прибавил в животноводстве по всем параметрам. Так, валовое производство мяса крупного рогатого скота, свинины и птицы увеличили на 5,5 процента. Среднесуточные привесы КРС за шесть месяцев составили 685 граммов (в мае – июне превысили 700). Приросты свиней достигли 751 грамма. В свинокомплексе "Бокиничи" ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов", который по этому показателю лидирует в республике, имеют почти килограммовые привесы (в том числе на откорме – 1152 грамма).

Ресурсов у животноводства Брестчины достаточно, чтобы сохранять набранную динамику и далее.