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  2. В первом полугодии 2021-го специалисты МАРТ побывали более чем в 1,3 тысяче объектов – каков результат?

В первом полугодии 2021-го специалисты МАРТ побывали более чем в 1,3 тысяче объектов – каков результат?

В первом полугодии 2021-го специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли побывали более чем в 1,3 тысяче объектов во время контрольно-аналитических действий. Из них мониторинг соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства провели 591 объекте. По результатам мониторингов организации получили 333 рекомендации по устранению выявленныхнарушений, 55 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности. Работа 6 торговых объектов приостанавливалась.


Нарушения законодательства установлены в 56 процентах объектов, подвергнутых мониторингу.

– При этом имеет место непринятие должных мер со стороны субъектов в части выполнения полученных по итогам мониторинга рекомендаций об устранении нарушений. В связи с этим к административной ответственности привлечено 40 виновных лиц, – отметили в пресс-службе МАРТ.

Контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке по состоянию на 15 июля 2021 года показал следующее. Так, МАРТ установлено 117 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования. В том числе – 37 фактов нарушения требований постановления № 100. Министерство направило 35 предписаний об устранении нарушений. За это время было назначено 5 внеплановых проверок. К административной ответственности привлечено 129 виновных лиц – в том числе по материалам 2020 года. Из них 29 виновных лиц – по фактам нарушений требований постановления № 100. Также наложены штрафы на общую сумму 199,7 тысяч рублей, часть из них – по материалам 2020 года.

Меры административной ответственности, а также профилактического характера в виде предупреждения по факту административного проступка применены в общей сложности к 638 виновным лицам. В 42 процентах случаев речь идет о сфере госзакупок, в 20 процентах – о ценообразовании, в 33 случаях – о торговле, общепите, бытовом обслуживании, правах потребителей и рекламе.

Напомним, одна из основных задач МАРТ заключается в работе на предупреждение нарушений законодательства.

Кстати, сегодня в Беларуси отмечается День работников торговли. Отрасль эта довольно масштабная – по вкладу в ВВП она занимает второе место после промышленности. По данным Белстата, розничный товарооборот в первом по­лугодии 2021 года составил 27,9 млрд рублей. Оптовый товарооборот сложился на уровне 61,5 млрд рублей. Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021-го – 1,5 млрд рублей.
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