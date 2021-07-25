В первом полугодии 2021-го специалисты МАРТ побывали более чем в 1,3 тысяче объектов – каков результат?

Нарушения законодательства установлены в 56 процентах объектов, подвергнутых мониторингу.– отметили в пресс-службе МАРТ.Контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке по состоянию на 15 июля 2021 года показал следующее. Так, МАРТ установлено 117 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования. В том числе – 37 фактов нарушения требований постановления № 100. Министерство направило 35 предписаний об устранении нарушений. За это время было назначено 5 внеплановых проверок. К административной ответственности привлечено 129 виновных лиц – в том числе по материалам 2020 года. Из них 29 виновных лиц – по фактам нарушений требований постановления № 100. Также наложены штрафы на общую сумму 199,7 тысяч рублей, часть из них – по материалам 2020 года.Меры административной ответственности, а также профилактического характера в виде предупреждения по факту административного проступка применены в общей сложности к 638 виновным лицам. В 42 процентах случаев речь идет о сфере госзакупок, в 20 процентах – о ценообразовании, в 33 случаях – о торговле, общепите, бытовом обслуживании, правах потребителей и рекламе.Напомним, одна из основных задач МАРТ заключается в работе на предупреждение нарушений законодательства.Кстати, сегодня в Беларуси отмечается День работников торговли. Отрасль эта довольно масштабная – по вкладу в ВВП она занимает второе место после промышленности. По данным Белстата, розничный товарооборот в первом по­лугодии 2021 года составил 27,9 млрд рублей. Оптовый товарооборот сложился на уровне 61,5 млрд рублей. Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021-го – 1,5 млрд рублей.