В первом квартале 2021 года в Минске средствами реабилитации обеспечено более 3-х тысяч человек с инвалидностью

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Так, люди с инвалидностью были обеспечены креслами-колясками, специальными ходунками и опорными тростями (предназначены для тех, у кого есть нарушения функций ног), прикроватными столиками, поручнями, протезами и ортезами верхних и нижних конечностей, бандажными изделиями, ортопедической обувью, перекладинами для кровати и т. д. Люди с серьезными нарушениями зрения или слуха получили мобильные телефоны с необходимыми программами, синтезирующими речь, плеерами для прослушивания озвученной литературы, часами с синтезатором речи, световыми будильниками и другими необходимыми приспособлениями.