В первом квартале этого года в столице людям с инвалидностью выдано 5,3 тыс. технических средств социальной реабилитации на сумму 1,8 млн рублей. Необходимыми изделиями обеспечено более 3,4 тыс. человек с ограниченными возможностями, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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Так, люди с инвалидностью были обеспечены креслами-колясками, специальными ходунками и опорными тростями (предназначены для тех, у кого есть нарушения функций ног), прикроватными столиками, поручнями, протезами и ортезами верхних и нижних конечностей, бандажными изделиями, ортопедической обувью, перекладинами для кровати и т. д. Люди с серьезными нарушениями зрения или слуха получили мобильные телефоны с необходимыми программами, синтезирующими речь, плеерами для прослушивания озвученной литературы, часами с синтезатором речи, световыми будильниками и другими необходимыми приспособлениями.
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В первом квартале 2021 года в Минске средствами реабилитации обеспечено более 3-х тысяч человек с инвалидностью
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