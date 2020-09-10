Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) завершила свою работу.
"Синьхуа" сообщат, что в рамках ярмарки действовали 12 тематических экспозиционных зон, а также прошло около 190 различных мероприятий: форумов и переговоров. Более 22 тысяч предприятий и организаций из 148 стран и районов мира приняли участие в форуме, причем как в традиционном, так и в онлайн-формате.
Фото: "Синьхуа"
Опубликовано:
551
В Пекине завершилась Китайская международная ярмарка торговли услугами-2020
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter