Численность пользователей сети 5G в Пекине достигла 5,06 миллиона за период с прошлого года, когда в городе в официальное коммерческое применение была запущена беспроводная сеть пятого поколения, сообщает "Синьхуа".
В городском коммуникационном управлении проинформировали, что по состоянию на конец прошлого месяца в Пекине в общей сложности было задействовано 44 тысячи базисных станций сети 5G. По планам, к концу текущего года их число увеличится до 50 тысяч.
Лицензию на эксплуатацию сети 5G в столице Китая приобрели три компании: "Чайна Мобайл", "Чайна Юником" и "Чайна Телеком". Их отделения по всему городу запустили более 1000 проектов с применением сети 5G.
Сейчас 5G-операции этих компаний в основном удовлетворяют потребности в такой сети в соответствующих областях, а именно промышленный интернет, интернет автомобилей и телемедицина.
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В Пекине зарегистрировано пять миллионов пользователей сети 5G
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Фото: РЕЙТЕР