В Пекине зарегистрировано пять миллионов пользователей сети 5G

В городском коммуникационном управлении проинформировали, что по состоянию на конец прошлого месяца в Пекине в общей сложности было задействовано 44 тысячи базисных станций сети 5G. По планам, к концу текущего года их число увеличится до 50 тысяч.Лицензию на эксплуатацию сети 5G в столице Китая приобрели три компании: "Чайна Мобайл", "Чайна Юником" и "Чайна Телеком". Их отделения по всему городу запустили более 1000 проектов с применением сети 5G.Сейчас 5G-операции этих компаний в основном удовлетворяют потребности в такой сети в соответствующих областях, а именно промышленный интернет, интернет автомобилей и телемедицина.