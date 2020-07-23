В Пекине улучшилось качество воздуха

В январе – июне 2020 года средняя концентрация мелких твердых частиц PM2.5 в воздухе в Пекине составила 43 мкг на кубометр, что на 8,5 процента меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные городского управления экологии и окружающей среды, пишет "Синьхуа".

Согласно данным ведомства, за указанный период в Пекине было 130 дней с хорошим качеством воздуха, что на 17 дней больше, чем годом ранее.

При этом в воздухе в китайской столице более чем на 19 процентов снизилась средняя концентрация диоксида серы и диоксида азота.

В управлении сообщили, что такой прогресс был достигнут благодаря различным мерам контроля, таким как более эффективная защита от пыли на строительных площадках и усиление контроля загрязнения воздуха, вызванного летучими органическими соединениями.

В управлении также напомнили, что с мая этого года Пекин, Тяньцзинь и соседняя провинция Хэбэй на законодательной основе развернули взаимодействие с целью убрать с шоссейных дорог транспортные средства, которые серьезно загрязняют воздух.