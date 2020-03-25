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  2. В Пекине частично открыли участок Великой Китайской стены

В Пекине частично открыли участок Великой Китайской стены

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти Пекина начали открывать закрытые из-за коронавируса туристические объекты.


Так, с 24 марта открыт участок "Бадалин" Великой Китайской стены. Пока ежедневно сюда будут допускать не более 19,5 тысячи человек. При этом билеты продаются онлайн.


Также возобновил работу пекинский зоопарк, пишет РИА Новости. Посещать можно павильоны на открытом воздухе, а билеты также необходимо приобретать онлайн. 



Поток посетителей пока не может превышать 30% от обычной дневной нормы.


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Фото: РЕЙТЕР
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