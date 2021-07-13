В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона

прокомментировали в пресс-службе ведомства.Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения подняли ребенка на кровлю дома. В медицинской помощи она не нуждалась. Десятилетняя девочка рассказала, что они с подругой прогуливались по крыше. Когда она присела на парапет, то из-за ветра не смогла удержать равновесие и упала на козырек.Фото Гродненского областного управления МЧС