В Островце работники МЧС помогли девочке 2011 года рождения, которая находилась на козырьке балкона. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
– 12 июля в 17:14 в МЧС сообщили, что ребенок, который оказался на козырьке балкона квартиры (на 2,5 м ниже уровня парапета кровли, на седьмом этаже одного из домов в городе), нуждается в помощи, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения подняли ребенка на кровлю дома. В медицинской помощи она не нуждалась. Десятилетняя девочка рассказала, что они с подругой прогуливались по крыше. Когда она присела на парапет, то из-за ветра не смогла удержать равновесие и упала на козырек.
Фото Гродненского областного управления МЧС
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В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона
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