В Осиповичах водитель сбила пешехода и скрылась. Возбуждено уголовное дело

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Авария произошла 2 мая около двух часов ночи на улице Черняховского. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 38-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Мужчину с травмами госпитализировали. Спустя девять часов он скончался., – сообщила sb.byГосавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами., – отметила старший инспектор.