В Осиповичах водитель сбила пешехода и скрылась с места аварии.
Фото из архива
Авария произошла 2 мая около двух часов ночи на улице Черняховского. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 38-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Мужчину с травмами госпитализировали. Спустя девять часов он скончался.
– Водителем автомобиля Renault оказалась 19-летняя жительница Осиповичей. Ранее за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности девушка не привлекалась. Права получила в сентябре 2020 года. По факту смерти человека в результате ДТП Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси, – сообщила sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
– Ни в коем случае не рискуйте напрасно. В ночное время водителям также следует проявлять повышенное внимание в тех местах, где проезжая часть не освещена, а также на загородных дорогах. Пешеход, одетый в темную одежду, практически не виден. Зачастую водитель замечает человека в самой непосредственной близости, когда избежать наезда невозможно, – отметила старший инспектор.
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В Осиповичах водитель сбила пешехода и скрылась. Возбуждено уголовное дело
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