В комфортные условия переехало отделение дневного пребывания для молодых инвалидов и пожилых, которое посещают 64 человека. В числе гостей, приехавших на церемонию открытия корпуса, – министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, представители депутатского корпуса, местных органов власти. Центру подарили телевизор, мультиварку, посуду.
Если раньше молодым инвалидам и пожилым приходилось ютиться в тесном здании, то в новых стенах просторно и уютно, есть компьютерный класс, тренажерный зал, комнаты психологической разгрузки, кухня и большой холл для проведения праздников.
–Новое помещение позволит еще шире наладить работу кружков, – пояснила заведующая отделением первичного приема Ольга Федорова. – Так, для слабовидящих людей организовали специальную комнату, где вся техника «говорящая», есть аудиофонд художественных произведений, тактильные шашки, шахматы и другие настольные игры. В 2021 году туда закупят еще больше тифлосредств, которые поспособствуют адаптации людей с нарушениями зрения к нормальной жизни. Оборудованная кухня поможет ребятам с инвалидностью отрабатывать навыки самообслуживания.
Ирина Костевич поблагодарила руководство Могилевской области за открытие нового современного объекта социального обслуживания и отметила, что органы социальной защиты сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Особое внимание со стороны государства уделяется пожилым гражданам и инвалидам.
Фото: mintrud.gov.by
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В Осиповичах открылся новый корпус районного центра соцобслуживания
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