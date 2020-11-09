В Орше мужчина украл норковую шубу стоимостью 3600 рублей

Инцидент произошел днем 8 ноября. Мужчина зашел в магазин и направился к стеллажу с изделием. Пока продавцы отвлеклись на обслуживание других клиентов, подозреваемый оторвал магнитную ленту и спрятал шубу под одежду. Потом мужчина несколько минут расхаживал по магазину, делая вид, что он приценивается к обуви. Как только другие покупатели стали покидать магазин, злоумышленник затесался в толпе и вышел из магазина со своей добычей.Пропажу стоимостью 3600 рублей заметили спустя час. Заведующая магазином обратилась в милицию, установить личность вора и обстоятельства кражи смогли при помощи камер видеонаблюдения.Выяснилось, что злоумышленником оказался 26-летний оршанец, который не раз привлекался к уголовной ответственности.Через некоторое время сотрудники милиции задержали мужчину, при котором и оказалась та самая норковая шуба. Оказалось, что злоумышленник хотел подарить ее своей знакомой на день рождения.По данному факту возбуждено уголовное дело.