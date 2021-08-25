Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В ООН заявили, что более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

В ООН заявили, что более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

По меньшей мере треть граждан Афганистана в ближайшее время может столкнуться с голодом из-за конфликта, засухи и распространения коронавирусной инфекции, передает Reuters.


– Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, усугубляемого пандемией COVID-19. Число людей, идущих навстречу голодной смерти, выросло до 14 млн, – уточнил информацию исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Вместе с тем в ВПП сообщили, что катастрофа обрушится на Афганистан, если ООН не сможет собрать 200 млн долларов к началу осени. Дэвид Бизли подчеркнул, что для народа этого государства наступит "ад на Земле", если ситуация в стране продолжит ухудшаться. Отмечается, что уже в сентябре в Афганистане начнут заканчиваться запасы продовольствия. Если помощь не поступит до зимы, от голода погибнут около 4 млн афганцев.

Представитель ООН заявил, что талибы обещали не препятствовать организации доставлять помощь людям.

– До сих пор они шли на сотрудничество, – добавил Дэвид Бизли.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор говорила, что примерно 10 млн афганских детей в настоящий момент нуждаются в гуманитарной помощи.

– Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с голодом и могут даже умереть, если им не будет оказана медицинская помощь, – сказала представитель ЮНИСЕФ.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы