В ООН заявили, что более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

По меньшей мере треть граждан Афганистана в ближайшее время может столкнуться с голодом из-за конфликта, засухи и распространения коронавирусной инфекции, передает Reuters.
– Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, усугубляемого пандемией COVID-19. Число людей, идущих навстречу голодной смерти, выросло до 14 млн, – уточнил информацию исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
Вместе с тем в ВПП сообщили, что катастрофа обрушится на Афганистан, если ООН не сможет собрать 200 млн долларов к началу осени. Дэвид Бизли подчеркнул, что для народа этого государства наступит "ад на Земле", если ситуация в стране продолжит ухудшаться. Отмечается, что уже в сентябре в Афганистане начнут заканчиваться запасы продовольствия. Если помощь не поступит до зимы, от голода погибнут около 4 млн афганцев.
Представитель ООН заявил, что талибы обещали не препятствовать организации доставлять помощь людям.
– До сих пор они шли на сотрудничество, – добавил Дэвид Бизли.
Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор говорила, что примерно 10 млн афганских детей в настоящий момент нуждаются в гуманитарной помощи.
– Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с голодом и могут даже умереть, если им не будет оказана медицинская помощь, – сказала представитель ЮНИСЕФ.
Фото: БЕЛТА