В ООН сообщили об отсутствии новых случаев COVID-19 на сессии Генассамблеи

Медперсонал ООН не выявил новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи после изоляции делегации Бразилии. Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
- Я говорил с руководителем нашей медицинской службы. Помимо случая заражения, о котором мы отчитались в последние сутки, других заболевших не выявлено, - рассказал он.
Вечером 21 сентября стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заболел COVID-19. Чиновник пробудет на четырнадцатидневном карантине в США, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. Сам Кейрога, который еще до вступления в должность главы Минздрава в марте привился от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.
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