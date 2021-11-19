В ООН предупредили о грозящем Мадагаскару голоде

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о том, что на фоне изменения климата Мадагаскару грозит голод. Об этом сообщает ТАСС.
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Как заявил во время сегодняшнего брифинга в Женеве официальный представитель управления Йенс Ларке, УКГВ просит мировое сообщество выделить $231 млн на финансирование рассчитанной до мая следующего года программы помощи, которая позволит обеспечить продовольствием около 1,3 млн мадагаскарцев.
– Мадагаскар находится на грани голода, который впервые в мире вызван изменением климата, – сказал Ларке.
По его словам, страна переживает самую сильную за последние 40 лет засуху, местному населению стало практически невозможно обеспечивать себя продовольствием.
– Люди сталкиваются с сильным недоеданием, а 28 тысяч человек находятся в условиях, похожих на голод, когда жизни грозит опасность, – уточнил официальный представитель УКГВ, добавив, что местные жители уходят из сельских районов в городские в поисках средств к существованию.
По его словам, кризис подталкивает жителей даже забирать детей из школы, чтобы те помогали взрослым искать воду и еду.
– Доноры предоставили $120 млн, но требуется больше средств, чтобы доставить продовольствие, воду, обеспечить медицинскими услугами почти 1,3 млн человек, – заключил Ларке.
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