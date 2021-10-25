В ООН осудили переворот в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Судане и призвал незамедлительно освободить премьер-министра страны, которого задержали военные, пишет ТАСС.
"Я осуждаю продолжающийся переворот в Судане. Премьер-министр Абдалла Хамдук и все другие чиновники должны быть немедленно освобождены. Должно быть полное соблюдение конституционного устава по защите добытого с трудом политического перехода. ООН продолжит выступать в поддержку народа Судана", – написал в своем Twitter-аккаунте Антониу Гутерриш.
Вместе с тем в заявлении спецпредставителя Генерального секретаря ООН Волкера Первеса отмечается, что организация обеспокоена информацией о перевороте в Судане и призывает силы безопасности страны освободить всех незаконно задержанных политиков.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающемся перевороте и попытках подорвать политический переход в Судане. Сообщения о задержании премьер-министра, других правительственных чиновников и политиков неприемлемы. Призываю силы безопасности немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан или помещен под домашний арест", – заявил он.