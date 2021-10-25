В ООН осудили переворот в Судане

написал в своем Twitter-аккаунте Антониу Гутерриш.Вместе с тем в заявлении спецпредставителя Генерального секретаря ООН Волкера Первеса отмечается, что организация обеспокоена информацией о перевороте в Судане и призывает силы безопасности страны освободить всех незаконно задержанных политиков.– заявил он.