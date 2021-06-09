Сильные пожары вспыхнули в среду в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом сообщила газета The Times of Israel. Возгорание случилось на горе Харуах в районе Иерусалимских холмов, а затем и на горе Эйтан в Иудейских горах.
Фото иллюстративного характера
Служба пожаротушения и спасения Израиля начала эвакуацию жителей населенных пунктов, которые попали в опасную зону. В борьбе с огнем задействованы 29 бригад пожарных и 10 самолетов.
В окрестностях Иерусалима закрыты автодороги, включая магистраль, связывающую Иерусалим и Тель-Авив.
Фото: pixabay.com
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В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары
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