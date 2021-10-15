В одном из российских регионов ввели обязательную вакцинацию пожилых от коронавируса

Речь об Иркутской области. В этом российском регионе для ряда категорий населения, включая жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Подробности приводит ТАСС.
Областное управление Роспотребнадзора установило, что «на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной».
Сообщается, что помимо пожилых людей вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, а также вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
В Иркутской области выявлено более 115 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в больницах сейчас – около четырех тысяч человек. Скончались от инфекции свыше пяти тысяч жителей региона.
За минувшие сутки в России установлены новые печальные рекорды по числу зафиксированных случаев COVID-19 и смертей от него. Подробную статистику по заболеваемости коронавирусом в РФ читайте здесь.
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