В общественные и административные здания Минска начнут подавать отопление 11 октября

В Минске 11 октября начнут подавать тепло в общественные и административные здания, а также промышленные и прочие организации. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Уточняется, что решение о включении отопления в указанных зданиях и организациях было принято сегодня в Мингорисполкоме.
По правилам в социальные учреждения (здравоохранения, образования, культуры и некоторые другие) тепло подают при среднесуточной температуре на протяжении пяти дней +10 °С и ниже.
Когда столбики термометров показывают +8 °С и ниже в течение пяти суток, начинают подавать тепло в жилфонд.
На третьем этапе включают отопление в административных и промышленных зданиях.
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