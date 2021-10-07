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  2. В общественные и административные здания Минска начнут подавать отопление 11 октября

В общественные и административные здания Минска начнут подавать отопление 11 октября

В Минске 11 октября начнут подавать тепло в общественные и административные здания, а также промышленные и прочие организации. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".


Уточняется, что решение о включении отопления в указанных зданиях и организациях было принято сегодня в Мингорисполкоме.

По правилам в социальные учреждения (здравоохранения, образования, культуры и некоторые другие) тепло подают при среднесуточной температуре на протяжении пяти дней +10 °С и ниже.

Когда столбики термометров показывают +8 °С и ниже в течение пяти суток, начинают подавать тепло в жилфонд.

На третьем этапе включают отопление в административных и промышленных зданиях.

Фото: pixabay.com
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