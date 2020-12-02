В общественной приемной Брестского района обсудили вопросы работы учреждений культуры

Общественные приемные в регионах продолжают свою работу. В Брестском райисполкоме такая диалоговая площадка пользуется все большим спросом у жителей района. Актуальные вопросы будущего страны, развития экономики, социальной сферы, культурной жизни региона и многие другие темы граждане обсуждают по понедельникам и средам. Сегодня диалог с посетителями вела начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Лариса Балашова.
Превалировала культурная тематика. Пенсионерка Наталья Гутик из агрогородка Черни, работавшая в центральной районной библиотечной системе, и нынче в самой гуще сельских событий:
– В нашем агрогородке расположен районный Дом культуры. Это, конечно, большой плюс для жителей. Как правило, ни одна неделя не обходится без ярких, запоминающихся мероприятий. Однако в последнее время в связи с непростой эпидемиологической ситуацией они все чаще проходят в формате онлайн, более приемлемом молодежью, чем старшим поколением. Хотелось бы, чтобы было больше информации о таких форумах, литературных встречах, вечерах.
Лариса Балашова отметила, что культурная жизнь в районе бьет ключом, несмотря на все сложности. Многие мероприятия проводятся онлайн. К примеру, в мае в областном проекте "Песни Великой Победы", проходившем в таком формате, приняли участие 17 творческих коллективов Прибужья. Подобный подход люди приветствуют. Однако, по статистике, учреждения культуры снижают активность, охват населения ими уменьшается. Почему?
Участники общественной приемной вникли в проблему, с которой культработники сталкиваются в масштабах всей страны. В республике действует госпрограмма "Культура Беларуси" на 2016–2020 годы, предусматривающая в том числе повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению библиотеками, музеями, выставочными залами и другими учреждениями. Ею же культработникам доводятся сводные целевые показатели по числу проводимых мероприятий и количеству их участников. Однако те, кто подключается к разным акциям в режиме онлайн, действующей системой не учитываются. А ведь таких людей становится все больше, и они уже оценили некоторые преимущества удаленного формата. В заседаниях литобъединений, творческих кружков и других формирований можно участвовать не выходя из дома. Чтобы такая работа пошла в зачет культработникам, в программу, по их мнению, следует внести ряд корректив.
В ходе дискуссии был затронут и кадровый вопрос. Не секрет, что зарплата работников учреждений культуры не самая высокая. Многие начинающие специалисты после обязательной отработки уходят в другие отрасли. Лучше проходит закрепление местных ребят. Такая тенденция характерна не только для Брестского района. Однако о мерах поддержки, которую государство может оказать будущим студентам и специалистам, юноши и девушки зачастую не знают. Это подтвердила жительница агрогородка Чернавчицы Брестского района Татьяна Чернова:
– Моя дочь в будущем году заканчивает среднюю школу и хочет стать работником культуры. Хотелось бы, чтобы после учебы у нее была возможность вернуться в Брестский район.
По словам Ларисы Балашовой, желание молодых людей связать свою судьбу с культурной сферой только приветствуется. Наиболее действенная форма поддержки – заключение договора на целевую подготовку специалиста. После учебы юноши и девушки получают направление в родной район. Многие остаются трудиться в учреждениях культуры после обязательной отработки. А о целевой подготовке власти планируют больше информировать юных граждан.
Подводя итог диалога, Лариса Балашова отметила, что во время работы общественной приемной граждане обсуждают самые актуальные для района и для страны темы:
– Людей волнуют вопросы повышения роли органов местного самоуправления в решении насущных проблем, сохранения социальной направленности государственной политики, дальнейшего развития экономики, от стабильной работы которой зависит наше благосостояние. И каждый понимает, что его мнение многое значит.
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В общественной приемной Брестского района обсудили вопросы работы учреждений культуры
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Фото: Светлана ГУМИНА