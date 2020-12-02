В общественной приемной Брестского района обсудили вопросы работы учреждений культуры

Превалировала культурная тематика. Пенсионерка Наталья Гутик из агрогородка Черни, работавшая в центральной районной библиотечной системе, и нынче в самой гуще сельских событий:Лариса Балашова отметила, что культурная жизнь в районе бьет ключом, несмотря на все сложности. Многие мероприятия проводятся онлайн. К примеру, в мае в областном проекте "Песни Великой Победы", проходившем в таком формате, приняли участие 17 творческих коллективов Прибужья. Подобный подход люди приветствуют. Однако, по статистике, учреждения культуры снижают активность, охват населения ими уменьшается. Почему?Участники общественной приемной вникли в проблему, с которой культработники сталкиваются в масштабах всей страны. В республике действует госпрограмма "Культура Беларуси" на 2016–2020 годы, предусматривающая в том числе повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению библиотеками, музеями, выставочными залами и другими учреждениями. Ею же культработникам доводятся сводные целевые показатели по числу проводимых мероприятий и количеству их участников. Однако те, кто подключается к разным акциям в режиме онлайн, действующей системой не учитываются. А ведь таких людей становится все больше, и они уже оценили некоторые преимущества удаленного формата. В заседаниях литобъединений, творческих кружков и других формирований можно участвовать не выходя из дома. Чтобы такая работа пошла в зачет культработникам, в программу, по их мнению, следует внести ряд корректив.В ходе дискуссии был затронут и кадровый вопрос. Не секрет, что зарплата работников учреждений культуры не самая высокая. Многие начинающие специалисты после обязательной отработки уходят в другие отрасли. Лучше проходит закрепление местных ребят. Такая тенденция характерна не только для Брестского района. Однако о мерах поддержки, которую государство может оказать будущим студентам и специалистам, юноши и девушки зачастую не знают. Это подтвердила жительница агрогородка Чернавчицы Брестского района Татьяна Чернова:По словам Ларисы Балашовой, желание молодых людей связать свою судьбу с культурной сферой только приветствуется. Наиболее действенная форма поддержки – заключение договора на целевую подготовку специалиста. После учебы юноши и девушки получают направление в родной район. Многие остаются трудиться в учреждениях культуры после обязательной отработки. А о целевой подготовке власти планируют больше информировать юных граждан.Подводя итог диалога, Лариса Балашова отметила, что во время работы общественной приемной граждане обсуждают самые актуальные для района и для страны темы: