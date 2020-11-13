Уже с субботы специальные наклейки будут напоминать о соблюдении масочного режима в общественном транспорте Минска. Об этом рассказал генеральный директор ГП "Минсктранс" Олег Дзюбенко, пишет БЕЛТА.
– Сегодня распечатаем и на выходных повесим, – добавил Олег Дзюбенко. На каждой двери в троллейбусах, автобусах и трамваях будет располагаться наклейка формата А5 с напоминанием о масочном режиме в столице.
Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил подобные напоминания разместить также в метро и маршрутных такси.
На данный момент в салонах общественного транспорта используются звуковые напоминания для пассажиров.
Напомним, что с 12 ноября в Минске введен обязательный масочный режим.
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В общественном транспорте Минска появятся наклейки-напоминания о масочном режиме
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