В общественном транспорте Минска появятся наклейки-напоминания о масочном режиме

, – добавил Олег Дзюбенко. На каждой двери в троллейбусах, автобусах и трамваях будет располагаться наклейка формата А5 с напоминанием о масочном режиме в столице.Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил подобные напоминания разместить также в метро и маршрутных такси.На данный момент в салонах общественного транспорта используются звуковые напоминания для пассажиров.Напомним, что с 12 ноября в Минске введен обязательный масочный режим.