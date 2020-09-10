В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" рассказали о договоренностях по реверсивным поставкам нефти

Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" рассказал о договоренностях с зарубежными партнерами по реверсивным поставкам нефти, сообщает БЕЛТА.
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"Система трубопроводного транспорта предполагает тесное взаимодействие с партнерами. Мы открыто обсуждаем технические возможности. Благодаря достигнутым договоренностям уже сегодня ПАО "Укртранснафта" осуществляет реверсивные поставки сырья в Беларусь по нефтепроводу Одесса – Броды. С польским оператором трубопровода "Дружба" – компанией PERN – также согласованы все регламенты. Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск – Плоцк – Адамово, вопрос состоит только в объемах: здесь есть некоторые ограничения", – сказал Олег Борисенко.
Приоритетной задачей он назвал строительство нефтепровода "Гомель – Горки". "Он соединит в единую нефтепроводную систему южную и северную ветки и даст возможность транспортировать сырье на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Полоцке с трех направлений – из России, Украины и Польши, в том числе посредством реверса. Объект проектируется в строгом соответствии с действующими нормами", – подчеркнул гендиректор. К строительству планируют приступить осенью. Две сотни километров трубы пройдут по семи районам Гомельской и Могилевской областей. Промежуточный объект – насосную станцию – возведут в Кормянском районе. Построить ее планируется по технологии открытого типа без вспомогательных систем: она будет включать только насосные агрегаты, запорную арматуру и необходимые элементы энергоснабжения. Объект будет полностью автоматизирован и управляться дистанционно.
"Масштабная модернизация нефтехранилища линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь", которую завершим в 2021 году, позволит создать качественно новый резервуарный парк. Правильность выбранного курса подтвердило время: в стране должны быть созданы условия для формирования стратегического запаса углеводородного сырья. Вопросы экономической безопасности сегодня связаны с диверсификацией поставок нефти. Мозырское нефтехранилище имеет выгодное расположение и позволяет принимать сырье не только со стороны России, но и идущее с Черного и Балтийского морей через Украину и Польшу", - отметил Олег Борисенко. Что касается реконструкции резервуарного парка филиала по транспортировке нефти "Новополоцк", комплексные работы планируется закончить в 2022 году.
"Гомельтранснефть Дружба" за шесть месяцев ввела в эксплуатацию более 30 км новых трубопроводов. По итогам 12 месяцев планируется превысить показатель 2019 года и реконструировать более 60 км магистрали.
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В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" рассказали о договоренностях по реверсивным поставкам нефти
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