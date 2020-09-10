В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" рассказали о договоренностях по реверсивным поставкам нефти

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, – сказал Олег Борисенко.Приоритетной задачей он назвал строительство нефтепровода "Гомель – Горки"., – подчеркнул гендиректор. К строительству планируют приступить осенью. Две сотни километров трубы пройдут по семи районам Гомельской и Могилевской областей. Промежуточный объект – насосную станцию – возведут в Кормянском районе. Построить ее планируется по технологии открытого типа без вспомогательных систем: она будет включать только насосные агрегаты, запорную арматуру и необходимые элементы энергоснабжения. Объект будет полностью автоматизирован и управляться дистанционно., - отметил Олег Борисенко. Что касается реконструкции резервуарного парка филиала по транспортировке нефти "Новополоцк", комплексные работы планируется закончить в 2022 году."Гомельтранснефть Дружба" за шесть месяцев ввела в эксплуатацию более 30 км новых трубопроводов. По итогам 12 месяцев планируется превысить показатель 2019 года и реконструировать более 60 км магистрали.