В Нью-Йорке пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу

Известно, что данный инцидент произошел в понедельник. Лайнер должен был вылететь из Нью-Йорка в Атланту. Жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко, которые находились на борту вместе с другими пассажирами, во время движения самолета к ВПП вдруг встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, использующийся для экстренной эвакуации. Затем они смогли самостоятельно открыть дверь и выпрыгнули из самолета на ходу, после чего были вскоре задержаны.Обоим фигурантам этой истории предъявлены обвинения в незаконном проникновении в кабину авиалайнера. Кроме того, Мердоку также инкриминируется причинение ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности.Информации о мотивах нарушителей нет.