В Новой Зеландии число зараженных дельта-штаммом COVID-19 за сутки выросло в три раза

– уточнил информацию– добавилаОна сообщила, что зараженный попал в страну 7 августа с одним из репатриационных рейсов. По прибытии пациента госпитализировали в медучреждение Миддлмор. В настоящий момент все контактирующие с больным не выявлены.Кроме того, премьер-министр страны подчеркнула, что из-за вспышки дельта-штамма COVID-19 в Новой Зеландии кабинет министров решил расширить программу вакцинации. Теперь прививку смогут получить не только люди старше 16 лет, но и подростки от 12 до 15 лет.