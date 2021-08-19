В Новой Зеландии число зараженных дельта-штаммом COVID-19 за сутки выросло в три раза

Правительство Новой Зеландии сообщило, что за прошедшие 24 часа положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 14 человек. В Минздраве страны отметили, что за сутки число зараженных увеличилось втрое, достигнув 21, передает ТАСС.
– Мы зарегистрировали 14 новых положительных случаев со вчерашнего дня, и общее количество [зараженных коронавирусом] возросло до 21. Вспышка растет, и с учетом множества мест, где побывали инфицированные, это продолжится еще какое-то время, – уточнил информацию главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд.
– [Изучение] последовательности генома вируса показывает, что вспышка [в Новой Зеландии] вызвана штаммом, близким к обнаруженному у человека, вернувшегося из Сиднея, – добавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Она сообщила, что зараженный попал в страну 7 августа с одним из репатриационных рейсов. По прибытии пациента госпитализировали в медучреждение Миддлмор. В настоящий момент все контактирующие с больным не выявлены.
Кроме того, премьер-министр страны подчеркнула, что из-за вспышки дельта-штамма COVID-19 в Новой Зеландии кабинет министров решил расширить программу вакцинации. Теперь прививку смогут получить не только люди старше 16 лет, но и подростки от 12 до 15 лет.