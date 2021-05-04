Картины для людей с полным или частичным нарушением зрения появятся в музее истории и культуры Новополоцка, сообщил корреспонденту «СБ» директор данного учреждения культуры Владимир Беляев.
По его словам, музей совместно с командой ReBоttle принимает участие в 16-м сезоне крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend с проектом «Дотронься до искусства».
«Суть проекта заключается в изготовлении тактильных картин, которые представляют собой адаптированный аналог барельефа. При их создании применяются технологии 3D печати. Также планируется, что каждая картина будет оснащена специальным аудиогидом», – рассказал руководитель учреждения культуры.
Всего на базе Новополоцкого музея планируется представить 10 картин из собственных фондов и столько же тактильных репродукций.
Проект получил одобрение Новополоцкого представительства белорусского товарищества инвалидов по зрению. Для более масштабного информирования и привлечения внимания общества к проблемам людей с полным или частичным нарушением зрения, проект поддержали разные медийные персоны.
«Положительно о проекте отозвались паралимпийская лыжница и биатлонистка Светлана Сахоненко, телеведущий и шоумен Дмитрий Карась, белорусская эстрадная певица, участница различных конкурсов и фестивалей Анна Благова и другие известные личности», – добавил Владимир Беляев.
Фото: БЕЛТА
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В Новополоцком музее появятся картины для людей с полным или частичным нарушением зрения
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