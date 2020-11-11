В Новополоцке с 12 ноября вводится масочный режим

Маски обязательно нужно будет надевать при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения.Соблюдение масочного режима обязательно при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, объектов бытового обслуживания, аптек.Пассажиры общественного транспорта (в том числе маршрутных такси и такси) также должны быть в маске.Как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется, масочный режим будет отменен решением горисполкома.Горисполком просит с пониманием отнестись к решению и рекомендует проявить сознательность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих людей.