В Новополоцке пять автомобилей скорой помощи, приобретенные за спонсорские средства, переданы медикам Витебщины

С тех пор как система здравоохранения столкнулась с коронавирусной инфекцией, бизнес-сообщество не раз оказывало помощь медикам. В этом отношении акция, состоявшаяся сегодня в Новополоцке, пожалуй, одна из крупнейших. Во время нее учреждениям здравоохранения переданы три автомобиля скорой медицинской помощи и два реанимобиля. Две машины предназначены для центра экстренной медицинской помощи Витебской областной клинической больницы. Остальные будут работать в Новополоцкой центральной городской больнице, а также в Россонской и Полоцкой ЦРБ. По словам начальника Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, все они приобретены новополоцкой группой компаний «Интерсервис», учредителем которой является Николай Воробей:









– Автомобиль скорой помощи находится на передовом рубеже борьбы с коронавирусом. Поэтому значение подарка, который мы получили, огромно! Также бригады медиков, которые трудятся на «скорой», сталкиваются и с другими экстренными ситуациями. К примеру, когда пациентов после ДТП или с острым коронарным синдромом везут в больницу, все решают минуты. Уверен, что приобретенные автомобили поднимут уровень оказания помощи сложным пациентам и помогут сохранить большое количество жизней.













Характеризуя ситуацию с коронавирусом на Витебщине, Михаил Леонтьевич отметил, что практически 90 процентов лечебных учреждений уже переведены в обычный режим работы и оказывают плановую медицинскую помощь. Что же касается компании «Интерсервис», то она и ранее приобретала средства индивидуальной защиты, технику для медиков, купила автомобиль скорой помощи для Верхнедвинской ЦРБ. Общая сумма оказанной ею спонсорской помощи превысила 890 тысяч рублей.













Фото предоставлены газетой «Новополоцк сегодня»

