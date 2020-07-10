Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Новополоцке пять автомобилей скорой помощи, приобретенные за спонсорские средства, переданы медикам Витебщины

В Новополоцке пять автомобилей скорой помощи, приобретенные за спонсорские средства, переданы медикам Витебщины

С тех пор как система здравоохранения столкнулась с коронавирусной инфекцией, бизнес-сообщество не раз оказывало помощь медикам. В этом отношении акция, состоявшаяся сегодня в Новополоцке, пожалуй, одна из крупнейших. Во время нее учреждениям здравоохранения переданы три автомобиля скорой медицинской помощи и два реанимобиля. Две машины предназначены для центра экстренной медицинской помощи Витебской областной клинической больницы. Остальные будут работать в Новополоцкой центральной городской больнице, а также в Россонской и Полоцкой ЦРБ. По словам начальника Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, все они приобретены новополоцкой группой компаний «Интерсервис», учредителем которой является Николай Воробей:



– Автомобиль скорой помощи находится на передовом рубеже борьбы с коронавирусом. Поэтому значение подарка, который мы получили, огромно! Также бригады медиков, которые трудятся на «скорой», сталкиваются и с другими экстренными ситуациями. К примеру, когда пациентов после ДТП или с острым коронарным синдромом везут в больницу, все решают минуты. Уверен, что приобретенные автомобили поднимут уровень оказания помощи сложным пациентам и помогут сохранить большое количество жизней.




Характеризуя ситуацию с коронавирусом на Витебщине, Михаил Леонтьевич отметил, что практически 90 процентов лечебных учреждений уже переведены в обычный режим работы и оказывают плановую медицинскую помощь. Что же касается компании «Интерсервис», то она и ранее приобретала средства индивидуальной защиты, технику для медиков, купила автомобиль скорой помощи для Верхнедвинской ЦРБ. Общая сумма оказанной ею спонсорской помощи превысила 890 тысяч рублей.




Фото предоставлены газетой «Новополоцк сегодня»

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Более четырех тысяч журналов из фонда Национальной библиотеки стали доступны онлайн
Как уложить на своем участке рулонный газон
Как защитить легкие от COVID-19 – советы врача | ПРЯМОЙ ЭФИР
В Минске ликвидировали сеть сбыта наркотиков – задержано восемь человек, изъято более 5 кг наркотиков
В Лидском замке открылась новая музейная экспозиция
В Беларуси выздоровели 54 254 пациента с коронавирусом
Жеребьевка Лиги чемпионов. В 1/4 финала могут сыграть "Ювентус" – "Манчестер Сити" и "Барселона" – "Бавария"
ГУБОПиК и СОБР пресекли «сходку» и задержали вора в законе (ВИДЕО)
Литературный музей Петруся Бровки празднует 40-летний юбилей
Apple открыла доступ к бете iOS 14
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Клака
Почему люди объявляют войну своему прошлому
В Новополоцке пять автомобилей скорой помощи, приобретенные за спонсорские средства, переданы медикам Витебщины
Выход со станции метро "Пушкинская" закроют до 31 июля
Могли выбросить из окна. В Гродно милиция проверяет факт возможного жестокого обращения с собакой
Что необходимо для развития бизнеса по заготовке улиток
Наша авиационная отрасль выходит из глобального пике и намерена восстановить докризисный уровень уже через несколько лет
Лукашенко требует от промышленных предприятий активнее заниматься импортозамещением
Дуда обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Польши
Назван простой способ снять стресс
Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студотрядах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Артель
«Энергетик-БГУ» лишился еще одного лидера – Тве перебрался в брестское «Динамо»
«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку домашних животных
Сергей Титовец, директор строительной компании: инвесторов привлекает стабильность, а не уличные протесты
Лукашенко: в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль
Лукашенко рассказал, какой бытовой техникой пользуется дома
Лукашенко: мы будем совершенствовать то, что у нас есть – и в этом суть реформ в Беларуси
На Буйничском поле реконструировали бои 1944-го за освобождение деревни Буйничи
Грозы, град и шквалистый ветер. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Уполномоченный по делам религии и национальностей проведет прямую телефонную линию
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Лукашенко трудовому коллективу "Атланта": вы – подтверждение правильности курса, выбранного Президентом в условиях пандемии
Более 30 млн человек пострадали от наводнений в Китае
Охотник застрелил и разделал беременную лосиху: ущерб возмещен, но суд все равно будет
Лукашенко: зарплаты у частников не могут быть ниже, чем на ведущих госпредприятиях
Николай Снопков совершает поездку в Добрушский район
Лукашенко: в любой кризисной ситуации есть положительные моменты, и ими надо воспользоваться
Хоккей. Шинкевич вернулся в минское «Динамо»
Профессор назвала продукты, которые ускоряют старение
В сеть попали качественные изображения смартфона Xiaomi с двумя экранами и огромной камерой
Лукашенко посещает ЗАО «Атлант»
мнение
Александр МИТЮКОВ
Пока тихо дремлет сад
Под Лидой ночью сгорела пилорама
Женщина нашла загадочное существо с похожими на человеческие руки конечностями
Нацбанк вынес на общественное обсуждение корректировку закона о возмещении банковских вкладов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ