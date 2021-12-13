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В новом процессоре Qualcomm для смартфонов найдена серьезная проблема

Первый смартфон на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1 страдает перегревом и троттлингом, сообщает известный инсайдер Ice Universe.


Речь идет о Moto Edge X30, ставшем первым Android-флагманом с новым процессором Qualcomm. Предварительные результаты тестирования вскрыли неприятную особенность – смартфон перегревается, после чего система принудительно снижает частоту работы чипа, что сказывается на производительности.

По мнению инсайдера, проблема не в самом Moto Edge X30. Производитель в нем применил алюминиевую рамку, специально разработанную для более эффективного отвода тепла. Но устройство сильно нагревается при играх и записи видео в высоком качестве.

Платформа Snapdragon 8 Gen 1 представлена в декабре 2021-го. В Qualcomm уверяют, что 4-нанометровый процессор станет на 20 процентов быстрее предшественника и не будет иметь проблем с троттлингом, пишет РИА Новости.
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Фото: РЕЙТЕР
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