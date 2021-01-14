Симптомы, которые появляются после вакцинации, могли привести к смерти пожилых людей со слабым здоровьем, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
– Получены сообщения о 23 смертельных случаях после вакцинации. В данный момент рассматриваются 13 из них, – говорится в сообщении Норвежского агентства лекарственных средств.
Главный врач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему рассказал, что после вакцинации у людей могут наблюдаться такие симптомы, как температура и тошнота.
– Эти данные могут указывать на то, что обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем, – подчеркнул он.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми привились постояльцы дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека из разных населенных пунктов, получившие вакцину, умерли. Но власти считают, что их смерть не связана с вакцинацией. Ведется расследование.
В целом первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech в стране получили более 21 тыс. человек. 12 января в Норвегию доставили партию вакцины, разработанной американской компанией Moderna.
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В Норвегии зафиксировали 23 смерти после вакцинации от коронавируса
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