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В Норвегии упал учебный самолет, экипаж погиб

Учебный легкий самолет разбился в районе Тведален в норвежском Ларвике утром 23 ноября. В результате катастрофы все находившиеся на борту люди погибли, пишет ТАСС.


– Надежды найти выживших, к сожалению, нет, –  уточнил глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен, слова которого приводит телекомпания NRK.

На борту воздушного судна находились три человека – инструктор и двое учеников.

Сведения о крушении правоохранители получили от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, согласно информации полиции, его фюзеляж полностью разрушен.

Фото: nrk.no
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