В Норвегии упал учебный самолет, экипаж погиб

Учебный легкий самолет разбился в районе Тведален в норвежском Ларвике утром 23 ноября. В результате катастрофы все находившиеся на борту люди погибли, пишет ТАСС.
– Надежды найти выживших, к сожалению, нет, – уточнил глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен, слова которого приводит телекомпания NRK.
На борту воздушного судна находились три человека – инструктор и двое учеников.
Сведения о крушении правоохранители получили от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, согласно информации полиции, его фюзеляж полностью разрушен.
Фото: nrk.no