В период с 21:30 3 мая по 6:15 4 мая нельзя будет приобрести проездные билеты на поезда БЖД посредством платежной системы «Расчет» (АИС ЕРИП). Об этом сообщается в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Услуга будет недоступна из-за технических работ СООО «Белорусские облачные технологии». Компания приносит извинения за временные неудобства.
Фото: архив БЕЛТА
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В ночь с 3 на 4 мая покупка билетов БЖД через систему ЕРИП будет недоступна
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