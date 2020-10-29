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В Ницце человек с ножом напал на храм Нотр-Дам

В Ницце неизвестный с ножом напал на храм Нотр-Дам

В четверг, 29 октября, в центре Ниццы неизвестный ворвался с ножом в римско-католическую базилику Нотр-Дам и напал на людей. Об этом сообщает ТАСС


На данный момент известно о троих погибших, среди них может быть священник храма. Мэр города предварительно квалифицировал преступление как теракт. По данным очевидцев, злоумышленник обезглавил 70-летнего мужчину, перерезал горло женщине и ранил еще несколько человек. 

Преступника задержали спустя 10 минут после инцидента. Он также ранен. Пока его личность устанавливается. Президент Франции уже выехал на место происшествия. 


Все храмы в Ницце после инцидента будут закрыты и помещены под видеонаблюдение.

Местные власти связывают трагедию с недавним убийством учителя, который также был обезглавлен за то, что на уроке по свободе слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. 


Тем временем по всему миру проходят акции протеста против заявления президента Франции  Эммануэля Макрона о том, что он никогда не запретит такие провокационные карикатуры, «потому что это и есть свобода слова». 
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Фото: РЕЙТЕР
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