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В Нигерии грузовик наехал на группу школьников – погибли 17 человек

Водитель на грузовом транспортном средстве наехал на группу учеников одной из школ Лагоса – самого крупного города в Нигерии. В результате ДТП погибли 17 школьников, пишет ТАСС.


Согласно информации газеты Vanguard, авария произошла 7 декабря, когда водитель грузовика, предназначенного для доставки товаров, уходил от преследования полиции. 17 школьников погибли, точное число учеников, получивших травмы различной степени тяжести, в настоящий момент не называется.

Как передает газета, толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя, который был задержан стражами порядка. Автомобиль был сожжен.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового транспортного средства во время погони потерял управление.

Фото: pixabay.com
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