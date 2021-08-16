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  2. В Нигерии бандиты похитили 20 человек из колледжа

В Нигерии бандиты похитили 20 человек из колледжа

Минимум 15 учащихся и пять сотрудников аграрного колледжа похищены бандитами на севере Нигерии, передает ТАСС.


– Вооруженные бандиты напали  на общежитие колледжа в штате Замфара поздним вечером 15 августа. Они захватили и увезли 20 человек, включая 15 студентов, – рассказали очевидцы изданию Dailytrust. 

Уточняется, что охрана колледжа оказала сопротивление злоумышленникам, но у бандитов все же получилось прорваться на территорию учебного заведения.

Агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в результате нападения умерли двое охранников и один полицейский.

Фото: pixabay.com
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