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В Нидерландах задержали девять человек по подозрению в подготовке теракта

Голландские правоохранители задержали девять человек, которых подозревают в подготовке теракта, передает ТАСС.


Согласно информации прокуратуры страны, подозреваемых задержали 23 сентября. Все они имеют голландские паспорта, им от 18 лет до 31 года. Восемь из задержанных родом из Нидерландов, один – из Афганистана. В настоящий момент информации о том, в каком объекте страны планировался теракт, нет.

– Они все являлись сторонниками идей террористической организации "Исламское государство", –  уточнили в прокуратуре.

Кроме того, 23 сентября были проведены обыски в некоторых домах. Оружия или взрывчатки в них выявлено не было, но правоохранители изъяли большое количество носителей с информацией.

Фото: pixabay.com
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