В Нидерландах у 13 туристов выявили омикрон-штамм коронавируса

По актуальной информации Национального института здравоохранения и окружающей среды, по меньшей мере у 13 пассажиров из ЮАР диагностирован омикрон-штамм коронавируса.В организации добавили, что исследование взятых образцов продолжается.Два рейса из ЮАР прибыли в Нидерланды 26 ноября. На фоне распространения на юге Африки нового штамма коронавируса, который может быть более опасным, чем ранее известные варианты, власти решили проверить всех 624 пассажиров. 61 из них получили положительный результат теста на COVID-19. Все они сейчас отравились на изоляцию.