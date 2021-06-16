В НББ представлена выставка, посвященная 80-летию начала ВОВ

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Экспозиция представит фонды Национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки искусств, а также продемонстрирует зрителю панораму кино- и театрального творчества о Великой Отечественной войне. Кроме того, выставка напомнит посетителям названия фильмов и спектаклей, имена актеров и режиссеров, годы премьер, сюжеты кинолент и пьес и покажет, как развивалось отношение к событиям военных лет, переосмысливалось пройденное, переживалось увиденное.Организаторы также уточнили, что посетителей ждут эксклюзивные фотографии и материалы о легендарных и любимых зрителями фильмах и спектаклях: "Два бойца", "Жди меня", "Баллада о солдате" по сценарию Валентина Ежова, "Иди и смотри" по сценарию Алеся Адамовича, "Знак беды" по повести Василя Быкова, "Возьму твою боль" по роману Ивана Шамякина, легендарный спектакль Юрия Любимова "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева, поставленный в Театре на Таганке".На выставке будут представлены сценарии к фильмам, фотодокументы, статьи из периодических изданий о деятельности "Беларусьфильма" в военный и послевоенный периоды. Энциклопедии, научно-популярная литература, редкие фотоматериалы из фондов НББ поведают о деятельности белорусских театров в годы Великой Отечественной войны и после нее., – отметили в пресс-службе НББ.Организаторами мероприятия выступают Национальная библиотека и Российская государственная библиотека искусств. Выставка будет работать до 15 сентября.