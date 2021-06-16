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В НББ представлена выставка, посвященная 80-летию начала ВОВ

Выставка "Незабываемое: спектакли и фильмы о войне", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны откроется 17 июня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры. 

Фото: nlb.by

Экспозиция представит фонды Национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки искусств, а также продемонстрирует зрителю панораму кино- и театрального творчества о Великой Отечественной войне. Кроме того, выставка напомнит посетителям названия фильмов и спектаклей, имена актеров и режиссеров, годы премьер, сюжеты кинолент и пьес и покажет, как развивалось отношение к событиям военных лет, переосмысливалось пройденное, переживалось увиденное.

Организаторы также уточнили, что посетителей ждут эксклюзивные фотографии и материалы о легендарных и любимых зрителями фильмах и спектаклях: "Два бойца", "Жди меня", "Баллада о солдате" по сценарию Валентина Ежова, "Иди и смотри" по сценарию Алеся Адамовича, "Знак беды" по повести Василя Быкова, "Возьму твою боль" по роману Ивана Шамякина, легендарный спектакль Юрия Любимова "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева, поставленный в Театре на Таганке".

На выставке будут представлены сценарии к фильмам, фотодокументы, статьи из периодических изданий о деятельности "Беларусьфильма" в военный и послевоенный периоды. Энциклопедии, научно-популярная литература, редкие фотоматериалы из фондов НББ поведают о деятельности белорусских театров в годы Великой Отечественной войны и после нее.

– Спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны важно помнить о судьбах миллионов, о брошенных в огонь войны человеческих жизнях, о подвигах героического духа, о тех, кто победил, и о тех, кто не позволит забыть бессмертными кадрами, ролями и сценами, строками и сюжетами, – отметили в пресс-службе НББ.

Организаторами мероприятия выступают Национальная библиотека и Российская государственная библиотека искусств. Выставка будет работать до 15 сентября.
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