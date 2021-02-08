В нацпарке «Беловежская пуща» предостерегают охотников за оленьими рогами от незаконных действий

В Национальном парке «Беловежская пуща» просят сборщиков оленьих и лосиных рогов не нарушать законодательство.
– Сбор оленьих и лосиных рогов нормативно-правовыми актами не запрещается, – напомнили в отделе охраны природоохранного учреждения. – Однако в Национальном парке «Беловежская пуща», как на особо охраняемой природной территории, действует целый ряд правил и ограничений. Например, следует помнить, что запрещено находиться на территории заповедной зоны национального парка, а также его охотничьих вольеров. За нахождение граждан в указанных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 35 базовых величин.
Зачастую для поиска рогов используются различного рода механические транспортные средства, добавили в нацпарке.
– В соответствии с Положением о Национальном парке «Беловежская пуща» на его территории запрещается движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, – напомнили специалисты. – Такие действия также влекут наложение административной ответственности в виде штрафа в размере от 4 до 35 базовых величин.
Отдел охраны Национального парка «Беловежская пуща» также предупреждает граждан, что поиск, выслеживание, преследование охотничьих животных, обитающих в условиях естественной свободы, согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты признается охотой. Зачастую эти требования гражданами игнорируются и влекут за собой административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.
– Имеются также факты нахождения и присвоения гражданами рогов оленя вместе с черепом, – констатировали в отделе охраны. – В соответствии с вышеуказанными Правилами данная продукция является собственностью пользователя охотничьих угодий. При обнаружении раненых, погибших, травмированных диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать их туши или части туш, использовать продукцию – мясо, шкуру, рога и др. Лицо, обнаружившее такое животное, должно по возможности сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в дежурные службы РОВД, МЧС.
В дикой природе Беларуси обитают представители семейства оленьих – лось, благородный олень, европейская косуля и европейская лань. Взрослые самцы лося теряют рога обычно с середины ноября по январь, примерно половина из них утрачивает рога уже к середине декабря. Сбрасывание рогов у взрослого благородного оленя происходит с конца февраля – начала марта до середины мая. Здоровые и упитанные особи теряют их раньше, а сильно истощенные и ослабленные тяжелой зимовкой, больные и молодые – позже: в конце апреля – мае. Годовалые самцы европейской косули сбрасывают рога чаще в декабре. У лани сброс рогов ежегодно в апреле – июне.
Фото: pixabay.com
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В нацпарке «Беловежская пуща» предостерегают охотников за оленьими рогами от незаконных действий
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