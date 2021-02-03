В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка, приуроченная к ВНС и Году народного единства

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БЕЛТА

На экспозиции под названием «Беларусь - наш общий дом» представлено около 200 документов, в которых рассматриваются главные компоненты идеологии белорусского государства в различных сферах жизнедеятельности белорусского общества, вопросы конституционного права Беларуси, раскрываются место и роль политических институтов и общественных организаций в идеологических процессах.В разделе выставки "Всебелорусское народное собрание. История" представлены книги и буклеты с материалами народных собраний, включая первый съезд, который прошел 19-20 октября 1996 года. В экспозицию также вошли издания, посвященные становлению и современному состоянию белорусской государственности, достижениям в социально-экономической, научной и культурной сферах, внешнеэкономическим и внешнеполитическим связям, туризму и культурно-историческому наследию Беларуси.Организаторы также рекомендуют побывать на тематической выставке "Конституции Республики Беларусь: права, обязанности, ответственность", которая посвящена Дню Конституции Республики Беларусь.Выставка имеет научно-практическое значение и рекомендована политикам, государственным деятелям, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам, будет полезной организаторам идейно-воспитательной работы в коллективах и организациях.Посетить выставку можно до 21 февраля.