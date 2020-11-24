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В Национальной библиотеке Беларуси откроется выставка «Княжество образов и слов», приуроченная к 90-летию Короткевича

Выставка «Княжество образов и слов», приуроченная к 90-летнему юбилею со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Семеновича Короткевича, откроется 26 ноября в Национальной Библиотеке Беларуси.


Экспозиция начнет свою работу в 17:00 в галерее «Мобильная» на третьем этаже библиотеки.

Художник Короткевич, по словам своего друга Григория Бородулина, мог бы соревноваться с писателем Короткевичем. Художником было создано более 600 изображений, в которых детально вырисовывались детали костюма, оружия, силуэты и характеры героев. Это помогало во время работы над образностью текста. На выставке будут представлены авторские эскизы к повести «Дикая охота короля Стаха», а также рукописи стихотворения «Прощание с Родиной», самодельный конверт и письмо  другу Иосифу Хавратовичу (из его частной коллекции). В экспозицию также вошли юбилейные, редкие и уникальные издания произведений Владимира Короткевича из фондов Национальной библиотеки Беларуси.

– На выставке посетители также смогут увидеть оригинальные графические работы Арлена Кашкуревича, Михаила Басалыги, Юрия Яковенко, Василия Шаранговича, Николая Купавы, Евгения Кулика, Людмилы Лобан, Тамары Шелест, Светланы Рыжиковой к всемирно известным романам и повестям, сказкам и стихам Владимира Короткевича, таким как роман «Христос приземлился в Гродно», повести «Дикая охота короля Стаха», «Ладья отчаяния», – рассказали в отделе связей с общественностью НББ.

Во время открытия посетить выставку смогут все желающие, в остальное время – только по читательскому билету или билету социокультурного центра.

Для владельцев читательского билета или билета социокультурного центра вход свободный во все дни. При отсутствии перечисленного на входе библиотеки нужно оформить один из названных билетов. Дополнительная оплата не требуется,  – добавили в отделе связей с общественностью НББ.

Экспозиция подготовлена Национальной библиотекой Беларуси и Белорусским союзом художников. Выставка будет работать до 15 января 2021 года. Дата окончания работы экспозиции может быть изменена.

Фото: БЕЛТА
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