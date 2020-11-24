В Национальной библиотеке Беларуси откроется выставка «Княжество образов и слов», приуроченная к 90-летию Короткевича

Выставка «Княжество образов и слов», приуроченная к 90-летнему юбилею со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Семеновича Короткевича, откроется 26 ноября в Национальной Библиотеке Беларуси.
Экспозиция начнет свою работу в 17:00 в галерее «Мобильная» на третьем этаже библиотеки.
Художник Короткевич, по словам своего друга Григория Бородулина, мог бы соревноваться с писателем Короткевичем. Художником было создано более 600 изображений, в которых детально вырисовывались детали костюма, оружия, силуэты и характеры героев. Это помогало во время работы над образностью текста. На выставке будут представлены авторские эскизы к повести «Дикая охота короля Стаха», а также рукописи стихотворения «Прощание с Родиной», самодельный конверт и письмо другу Иосифу Хавратовичу (из его частной коллекции). В экспозицию также вошли юбилейные, редкие и уникальные издания произведений Владимира Короткевича из фондов Национальной библиотеки Беларуси.
– На выставке посетители также смогут увидеть оригинальные графические работы Арлена Кашкуревича, Михаила Басалыги, Юрия Яковенко, Василия Шаранговича, Николая Купавы, Евгения Кулика, Людмилы Лобан, Тамары Шелест, Светланы Рыжиковой к всемирно известным романам и повестям, сказкам и стихам Владимира Короткевича, таким как роман «Христос приземлился в Гродно», повести «Дикая охота короля Стаха», «Ладья отчаяния», – рассказали в отделе связей с общественностью НББ.
Во время открытия посетить выставку смогут все желающие, в остальное время – только по читательскому билету или билету социокультурного центра.
– Для владельцев читательского билета или билета социокультурного центра вход свободный во все дни. При отсутствии перечисленного на входе библиотеки нужно оформить один из названных билетов. Дополнительная оплата не требуется, – добавили в отделе связей с общественностью НББ.
Экспозиция подготовлена Национальной библиотекой Беларуси и Белорусским союзом художников. Выставка будет работать до 15 января 2021 года. Дата окончания работы экспозиции может быть изменена.
Фото: БЕЛТА
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В Национальной библиотеке Беларуси откроется выставка «Княжество образов и слов», приуроченная к 90-летию Короткевича
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