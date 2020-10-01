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В Национальном аэропорту Минск запустили новый метод экспресс-тестирования на COVID-19

С сегодняшнего дня в Национальном аэропорту Минск можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 новым методом иммунохроматографического анализа (ИХА), сообщается на сайте воздушной гавани.


С помощью данного метода определяют антиген коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), так же как и при исследовании методом ПЦР. Материал для исследования – мазок из носоглотки. 

Главным преимуществом теста является скорость выявления инфекции. Для получения результата достаточно 15–20 минут. Пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие. Для белорусов цена теста составляет 43 рубля 60 копеек, для иностранцев – 47 рублей 60 копеек. Пункт тестирования расположен в 5–6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета. Забор материала для исследования проводится натощак или как минимум через полтора часа после приема пищи, курения. 

В пресс-службе аэропорта обращают внимание на то, что результаты экспресс-тестирования методом ИХА не подойдут для выезда в те страны, по прибытии в которые требуется предоставить тест на COVID-19 методом ПЦР. В частности, для въезда в Россию белорусам необходимо предъявить отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию РФ. А для въезда в Узбекистан подходит тест методом ИХА, выполненный в пункте тестирования в Национальном аэропорту Минск.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (017) 279-13-57 (пункт тестирования), а также по электронному адресу covid-minsk1@minsksanepid.by.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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