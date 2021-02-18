Минский центр гигиены и эпидемиологии изменил подход к выполнению ПЦР-теста на коронавирус в Национальном аэропорту Минск. Изначально сообщалось: пройти тест сможет каждый желающий. Теперь появилась информация о том, что сделать это смогут только пассажиры, следующие воздушным транспортом при предъявлении билета или посадочного талона. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на информацию Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Отмечается, что тестирование в лаборатории доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам.
При сдаче теста на коронавирус есть ограничение: одновременно сделать его могут не более 34 пассажирам. Время проведения исследования составит 2 часа 40 минут.
«Результаты ПЦР-тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси», – уточнили в пресс-службе аэропорта.
Лаборатория на территории аэропорта работает по будням с 09:00 до 18:00.
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В Национальном аэропорту Минск новый подход к выполнению ПЦР-теста на COVID-19 – сдать его смогут только пассажиры рейсов
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ