В Национальном аэропорту Минск новый подход к выполнению ПЦР-теста на COVID-19 – сдать его смогут только пассажиры рейсов

Отмечается, что тестирование в лаборатории доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам.При сдаче теста на коронавирус есть ограничение: одновременно сделать его могут не более 34 пассажирам. Время проведения исследования составит 2 часа 40 минут.уточнили в пресс-службе аэропорта.Лаборатория на территории аэропорта работает по будням с 09:00 до 18:00.