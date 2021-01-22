Все государства, состоящие в НАТО, поддерживают стремление России и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это должно стать началом укрепления системы контроля над вооружениями, расширения его действия на новые виды вооружений и подключения к нему Китая. С таким заявлением на пресс-конференции в Брюсселе выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
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«Все страны – члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас. НАТО на протяжении десятилетий поддерживала контроль над вооружениями, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление – это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», –сказал Столтенберг.
Он также призвал Россию «позитивно ответить на предложение новой администрации США о продлении договора». Столтенберг отметил, что вопрос процесса верификации соблюдения этого договора станет одним из ключевых элементов обсуждения дальнейшего развития системы контроля над ядерными вооружениями.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок – пять лет. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что приветствует это, если договор «не будет сопровождаться неприемлемыми для России дополнительными условиями». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что «итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить».
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В НАТО поддержали стремление России и США продлить действие ДСНВ
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