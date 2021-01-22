В НАТО поддержали стремление России и США продлить действие ДСНВ

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–сказал Столтенберг.Он также призвал РоссиюСтолтенберг отметил, что вопрос процесса верификации соблюдения этого договора станет одним из ключевых элементов обсуждения дальнейшего развития системы контроля над ядерными вооружениями.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок – пять лет. Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что приветствует это, если договорПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что