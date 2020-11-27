Учитель одной из школ российского Нальчика произвел выстрелы в воздух из травматического пистолета после потасовки со знакомыми ученика. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет ТАСС.
Фото: архив ТАСС
"Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что, по предварительным данным, между учеником восьмого класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы в воздух", – проинформировали в пресс-службе МВД по региону.
Участников конфликта доставили в отдел полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства инцидента.
И. о. начальника департамента образования города Фатима Оганезова сообщила, что ученики школы в инциденте не участвовали. "Дети не участвовали, это были родственники одного из учащихся. Никто не пострадал. Сейчас идут следственные мероприятия, доступа к учителю нет", – сказала она.
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В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе
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