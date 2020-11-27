В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе

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ТАСС

, – проинформировали в пресс-службе МВД по региону.Участников конфликта доставили в отдел полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства инцидента.И. о. начальника департамента образования города Фатима Оганезова сообщила, что ученики школы в инциденте не участвовали., – сказала она.