В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих

О столкновениях с правоохранительными органами или пострадавших в результате применения специальных средств не сообщается. Вместе с тем в социальных сетях размещаются кадры, на которых можно рассмотреть, как несколько человек получают травмы в результате использования водомета полицией. Отмечается, что большинство учетных записей, где размещена подобная информация, используют одни и те же кадры, а также подпись: