В Мьянме уже третий день проходят массовые акции протеста, начавшиеся сразу после захвата военными власти в стране. По информации портала Mizzima, в городе Нейпьидо полицейские разгоняли протестующих с помощью водометов. Снимки, подтверждающие данный факт, опубликованы в Twitter издания. Об этом сообщает ТАСС.
О столкновениях с правоохранительными органами или пострадавших в результате применения специальных средств не сообщается. Вместе с тем в социальных сетях размещаются кадры, на которых можно рассмотреть, как несколько человек получают травмы в результате использования водомета полицией. Отмечается, что большинство учетных записей, где размещена подобная информация, используют одни и те же кадры, а также подпись:
– В Нейпьидо, столице Мьянмы, полиция без предупреждения применила водомет и нанесла травмы людям, которые участвовали в мирной демонстрации.
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В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих
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Фото: РЕЙТЕР