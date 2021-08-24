В МВД заявили, что Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана

Таким мнением на заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией поделился временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
– Представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и международных организаций обсудили сегодня эффективность проводимых мероприятий по противодействию незаконной миграции. Особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с возможным перемещением беженцев на территорию государств – членов ОДКБ из-за военно-политической ситуации в Афганистане, – уточняется в сообщении.
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