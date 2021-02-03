Кибермошенники начали применять новые способы хищения денежных средств. Правоохранители сообщили, что злоумышленники представляются работниками службы безопасности банка и переключают звонок на псевдосотрудника правоохранительных структур, передает БЕЛТА.
– От имени службы безопасности банка мошенники сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств клиентов неустановленным сотрудником банка, в связи с чем просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию, и предупреждают о наличии уголовной ответственности за препятствование расследованию. При этом они могут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, – добавили в ведомстве.
После звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур, который продолжает обманным путем получать необходимую информацию. В ходе общения злоумышленники на любой стадии разговора под предлогом страхования вклада или блокировки счета пытаются выманить конфиденциальные данные. Предлагают установить приложение из Google Play и App Store "AnyDesk – удаленное управление", позволяющее получить доступ к счету клиента для осуществления несанкционированного перевода денежных средств.
Правоохранители просят быть бдительными и не поддаваться на уловки и уговоры мошенников.
Фото: pixabay.com
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В МВД рассказали о новых способах хищения денежных средств киберпреступниками
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