В МВД рассказали, как получить информацию о задержанных в Минске

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, как получить информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске.



"Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого. Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются", – уточнила Чемоданова.

По ее словам, данные о задержанных предоставляют круглосуточно.