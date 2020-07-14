В музейной экспозиции Кургана Славы появилась легендарная «катюша»

Инициатором пополнения музея оружия Победы стала Федерация профсоюзов Беларуси. Время и даже час презентации очередного экспоната были выбраны не случайно: ровно 79 лет назад под Оршей дала первый уничтожающий залп по скоплению немецких войск батарея реактивных минометов БМ-13 капитана Флерова. Поучаствовать в мероприятии приехали ветераны, руководители Минского облисполкома и ряда силовых ведомств, многочисленные семьи с детьми – благо погода была вчера хорошая.

– Курган Славы для нас – символ мужества и стойкости нашего народа, – подчеркнул председатель Миноблисполкома Александр Турчин. – Мы свято чтим память тех, кто 75 лет назад отстоял наше право на будущее.

Еще одним напоминанием о том, какой ценой досталась нашему народу Победа, стал новый экспонат. Председатель ФПБ Михаил Орда рассказал, как восстанавливали раритетный образец оружия. Информацию о том, где сохранились те или иные детали легендарной «катюши», пришлось собирать не только по всей Беларуси, но и России. На восстановление ушло около года.

Средства выделили белорусские профсоюзы, в том числе заработанные на всебелорусском субботнике. Теперь БМ-13 в точности соответствует машинам, участвовавшим в историческом залпе под Оршей. Кстати, вчера на Кургане Славы «катюша» также дала залп – символический, в честь Великой Победы. А затем сотни участников мероприятия возложили цветы к подножию мемориала.