В музее «Титаника» в США обрушилась стена-айсберг, пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали при обрушении стены в виде айсберга в музее "Титаника" в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: facebook.com/TitanicMuseumAttraction
Инцидент произошел 3 августа. Все трое пострадавших госпитализированы. На данный момент музей закрыт для посетителей.
- Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал, а также с их семьями и друзьями, - сказали в официальном заявлении владельцы музея.
Музей, посвященный легендарному затонувшему пароходу "Титаник", был открыт в 2010 году в Пиджен-Форжд в штате Теннеси. Визуально здание музея является уменьшенной копией круизного лайнера. Посетители могли прикоснуться к ледяной стене-айсбергу, с которым столкнулся "Титаник", почувствовать себя одним из пассажиров и окунуться в прошлое. В коллекции насчитывается более 400 предметов, которые находились на судне или принадлежали его пассажирам.