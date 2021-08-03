В музее «Титаника» в США обрушилась стена-айсберг, пострадали три человека

Фото:

facebook.com/TitanicMuseumAttraction

Инцидент произошел 3 августа. Все трое пострадавших госпитализированы. На данный момент музей закрыт для посетителей.- сказали в официальном заявлении владельцы музея.Музей, посвященный легендарному затонувшему пароходу "Титаник", был открыт в 2010 году в Пиджен-Форжд в штате Теннеси. Визуально здание музея является уменьшенной копией круизного лайнера. Посетители могли прикоснуться к ледяной стене-айсбергу, с которым столкнулся "Титаник", почувствовать себя одним из пассажиров и окунуться в прошлое. В коллекции насчитывается более 400 предметов, которые находились на судне или принадлежали его пассажирам.